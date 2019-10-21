Alkollü araç kullandı, yayaya çarpıp kaçtı!

Kayabaşı Sokak üzerinde Mehmet Gürsel Demiralp (E-59), yönetimindeki GM 515 plakalı salon araç ile 238 promil alkollü içki tesiri altında, kuzeybatı istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yol kenarından park halinde bulunan GV 740 plakalı aracına binmeye çalışan Mehmet Poyraz’a (E-71) ve aracına çarpıp olay yerinden kaçtı.
Kazada ağır şekilde yaralanan Mehmet Poyraz kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaburgalarında ve kafatasında kırık, beyninde ise kanama teşhisi ile Nöroloji Servisi’nde müşahede altına alınırken, araç sürücüsü Mehmet Gürsel Demiralp tutuklandı.
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