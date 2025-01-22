Alkollü araç kullandığı için ehliyeti elinden alınan sürücü, alkollü araç kullanarak kaza yaptı

Alkollü araç kullandığı tespit edilerek ceza yazılan ancak ödemesi gereken ceza parasını ödemediği için mahkemeye çıkarılarak, ehliyeti iptal edilen Cafer Doğan, yine alkollü araç kullanarak kaza yaptığı için çıkarıldığı mahkemede 1 ayı aşmayan süreyle ce

Alkollü araç kullandığı tespit edilerek ceza yazılan ancak ödemesi gereken sabit para cezası olan 40 bin 136 TL parayı ödemediği için mahkemeye çıkarılarak, ehliyeti iptal edilen Cafer Doğan, alkollü araç kullanarak, kaza yaptı.

Tutuklanan zanlı “Dikkatsiz, sürüş ehliyetsiz, Mal Sahibinden izinsiz ve Sigorta kapsamaksızın araç kullanma” suçlarından Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Halil Çoktan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21.01.2025 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yüzde 230 Mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki FS 303 plakalı salon araçla doğu istikametine seyreden zanlının, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Başbakanlık trafik ışıklarına geldiğinde önünde aynı istikamete seyreden ve tarafına kırmızı ışık yandığı için durmak zorunda kalan Tolun Karanfiller yönetimindeki SP 535 plakalı salon aracın arka kısmına aracının ön kısmıyla çarptığını söyledi.

Polis, kazada yaralanan olmazken, SP 535 plakalı araçta 35 bin TL, FS 303 plakalı araçta ise 20 bin TL tahmini hasar meydana geldiğini, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak Merkez Karakolu hücrelerine yerleştirildiğini vurguladı.

Polis, yapılan tahkikatta zanlının 16 Ocak 2025 tarihinde Lefkoşa'da yüzde 156 Mlg alkollü içki tesiri altında araç kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Zanlının sabit para cezasıyla ile 100 ceza puanı kesilerek rapor edildiğine vurgu yapan polis, zanlının konu cezayı 3 gün yasal süre zarfında ödemediğinden beşinci gün olan 21.01.2025 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak davasının neticeleninceye değin sürüş ehliyetinin geçici olarak Mahkeme tarafından iptal edildiği dile getirdi.

Polis, aynı günün akşamı zanlının sürüş ehliyetinin mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen ve yine sınır üstü olan yüzde 230 mlg alkollü içki tesiri altında motorlu araç kullandığı sırada bu kazayı yaptığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlının kaza yaptığı aracın iş yerine ait olduğunu, iş verenin zanlının aracı mesai sonrası aldığından haberi ve izni olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup KKTC'de çalışma izinli olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC Vatandaşı 1 kefilin 300 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada1 gün polise ispat-i vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.