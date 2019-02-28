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Alkollü baba, oğlunu öldürdüğünü eve gelen polislerden öğrendi

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İzmir’in Konak ilçesinde Sertaç Ö., alkol kullandığı için kendisiyle tartışan oğlu Soykan Ö.’yü kalbinden bıçakladı.
Alkollü baba, oğlunu öldürdüğünü eve gelen polislerden öğrendi

İzmir’in Konak ilçesinde Sertaç Ö., alkol kullandığı için kendisiyle tartışan oğlu Soykan Ö.’yü kalbinden bıçakladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan Soykan Ö., merdivenlerde yaşamını yitirirken, aldığı alkol nedeniyle hiçbir şey hatırlamayan Sertaç Ö., oğlunu öldürdüğünü kendisini gözaltına almaya gelen polislerden öğrendi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Lises dördüncü sınıf öğrencisi Soykan Ö., babası Sertaç Ö. ile sürekli alkol kullanması nedeniyle tartıştı. Yine alkollü Sertaç Ö., mutfaktan aldığı bıçakla eşinin gözleri önünde Soykan’ı kalbinden bıçakladı.

Kanlar içindeki Soykan, uzaklaşmak için daireden çıkıp merdivenlerden koşarak inerken, birinci katta yere yığıldı. Apartman sakinleri, Soykan’ı görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibi Soykan Ö.’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alkolün etkisinedeki Sertaç Ö., oğlunu öldürdüğünü kendisini gözaltına almak için kapıyı çalan polis ekiplerinden öğrendi. Sertaç Ö., cinayet büro amirliğine götürüldü.

Soykan Ö.’nün cenazesi bugün toprağa verildi.

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