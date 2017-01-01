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Alkollü bir gecenin ardından hissettiğimiz açlığın nedeni ne?

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Alkollü bir gecenin ardından hissettiğimiz açlığın nedeni ne?
Ne kadar alkol içerseniz sabahına açlık hissiyle uyanırsınız?

Baş ağrısı, mide bulantısı, hastalık hissi ve yorgunluk… Sabah gözünüzü açtığınızda bunları hissediyorsanız muhtemelen aklınıza gelen ilk şey dün gece alkolü fazla kaçırmış olduğunuzdur. Fakat bazı sabahlar, karnınız gerçekten ama gerçekten çok aç olarak uyanıyorsunuz. Peki dü-n onca şeyi yemiş olmanıza rağmen neden böyle hissediyorsunuz?

Men’s Health Türkiye’de yer alan habere göre, alkol sonrası sabahları acıkma meselesi bilim tarafından da kabul ediliyor. Bilimin buna getirdiği açıklama aslında çok basit. Gastorenteroloji ve kilo kontrolü uzmanı Dr. Nitin Kumar, “Alkolün metabolize edilişi, glikojen ya da karbonhidrat stoklarının boşalması ile birlikte kan şekeri dengesinin bozulmasına yol açıyor” diye tanımlıyor. Bu cümleyi biraz daha açmamız gerekebilir:

Glikojen, vücudunun öncelikli enerji kaynağıdır. İçilen alkolü metabolize edebilmek için glikojen stoklarının çoğunu kullandığınız zaman, vücudunuzda daha fazla glikojen ihtiyacı doğar. Sonuç olarak da kendinizi daha fazla acıkmış hissedersin. Glikojen karbonhidrattan elde edildiği için de, kendinizi özellikle şeker ya da ekmek gibi besinlere aşererken bulabilirsin. Tabii bir de alkolün dehidrasyon etkisi sağ olsun, tuzlu besinler konusu var. Dehidrasyon tuz aşermene yol açabiliyor.

Peki ne kadar alkol içerseniz sabahına açlık hissiyle uyanırsınız? 

Alcohol & Alcoholism‘de yayımlanan bir çalışmaya göre, 3 kadeh içki içilmesi halinde tokluk hormonu leptin seviyesi %30 oranında düşüyor. Fakat gündelik hayatta herkesin alkole verdiği tepkiler farklı. Eğer düşük kilodaysanız, bir kadeh bile sabahları açlık krizleriyle uyanmanız için yeterli olabilir. Eğer alkol toleransınız yüksekse, açlık konusunda 3 kadehten fazlası da etki etmeyebilir.

Sonuç olarak  alkolü abarttığınız bir gecenin sonrasında vücudunuzun güzel tepkiler vermeyeceğinin farkındasınız. Ne kadar az içerseniz, sabahında kan şekeriniz oynamış halde uyanma ihtimaliniz de o kadar azalır.

Ayrıca, hem sabahında hem de içkilerinizin arasında su içmeye gayret etmeniz iyi olacaktır. Bu yolla dehidrasyonun önüne geçebilir ve tuzlu krizlerini başlamadan yenebilirsiniz. Protein ve sağlıklı yağlar barındıran besinleri tüketmeyi tercih edin. Bu yolla hem daha iyi doyarsınız, hem de kan şekerinizi düzenlemiş olursunuz.

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