Alkollü bir sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı!

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre bugün saat 02.00 sıralarında Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, 25 yaşındaki Uğur Yetim yönetimindeki GD 683 plakalı araç, alkollü şekilde doğu istikametine doğru seyir halindeyken Hamitköy Çemberi’nde kırmızı ışıkta duran Bekir Özkul yönetimindeki TMK 858 plakalı aracın sağ yanına çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, polis tarafından alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından Uğur Yetim hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.
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