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Alkollü genç sürücü feci şekilde yaralandı

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Lekoşa'da alkollü sürücü kaza yaptı... Yaralı sürücü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Alkollü genç sürücü feci şekilde yaralandı

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.01.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Özdemir ZAİFOĞLU (E-23) 133 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NJ 172 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta rüfeje çarptıktan sonra karşı şerite geçmiş ve sol yan kısmı üzerine devrilerek  durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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