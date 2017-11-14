Alkollü gençler dehşet saçtı: Muşgalı saldırı!

Alkollü gençler, tasarruflarında bulundurdukları muşkayla, Abdullah Tunay’ın kafasına, Mustafa Tunay’ın ise yüzüne vurup, ciddi bir şekilde darp ederek, Mustafa Tunay’ın sol ön üst dişinin kırılmasına sebep oldular.

Polis basın bülteninde yer alan bilgilere göre bugün sabaha karşı saat 00.15 sıralarında Girne’deki Naci Talat Caddesi üzerinde M.U.(E-22), 170 mlgr alkollü içki tesiri altında kullanımında bulunan araç ve yanında yolcu olarak bulunan A.B.(E-23) ile Lapta’ya doğru seyrettikleri sırada aynı istikamette ilerleyen Abdullah Tunay ve Mustafa Tunay’ın bulunduğu aracın önünü keserek, aralarında tartışma çıkmasına neden oldular.

Alkollü gençler, tasarruflarında bulundurdukları muşkayla, Abdullah Tunay’ın kafasına, Mustafa Tunay’ın ise yüzüne vurup, ciddi bir şekilde darp ederek, Mustafa Tunay’ın sol ön üst dişinin kırılmasına sebep oldular.

A.B. ve M.U. isimli şahısların tutuklanmış olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.