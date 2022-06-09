Alkollü İçki Satış Ruhsatı Olmadan Alkollü İçki Sattı, Tutuklandı

On Sekiz Yaşından Küçük Kişilere Alkollü İçki Satışı Yapmak Ve Alkollü İçki Satış Ruhsatı Olmadan Alkollü İçki Sattı sonrasında tutuklandı

On Sekiz Yaşından Küçük Kişilere Alkollü İçki Satışı Yapmak Ve Alkollü İçki Satış Ruhsatı Olmadan Alkollü İçki Satmak

08.06.20222 tarihinde, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinin yetkili makam tarafından verilmiş geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı ayrıca çalışan tarafınan 18 yaşından küçük üç şahsa alkollü içki satışı yapıldığı tespit edilmiştir. Mesele ile ilglim olarak E.T.(E-24) ve Ş.O.(E-40)’nin tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.