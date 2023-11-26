Alkollü İçki Satış Ruhsatı Olmadığı Halde İzinsiz Olarak Alkollü İçki Satmak Ve Kapatma Saatine Uymamak

25.11.2023 tarihinde, Ülke genelinde Polis tarafından gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında eğlence mekanlarında yapılan kontrollerde, bir eğlence mekanının yetkili makamdan alınmış alkollü içki ruhsatı olmadığı halde, izinsiz olarak alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu, başka iki eğlence mekanının ise kapatma saatine uymadığı tespit edilmiştir.
Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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