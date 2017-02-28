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Alkollü içki satış ruhsatları için bugün son gün

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Alkollü içki satış ruhsatları için bugün son gün
Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de 2017 yılı Alkollü İçki Satış Ruhsatı yenilemek için bugün son gün…

Lefkoşa Kaymakamlığı 2017 yılı Alkollü İçki Satış Ruhsatını yenilemek isteyenlerin Kaymakamlığa dilekçe vermeleri gerektiğini bildirdi.

Lefkoşa Kaymakamlığından yapılan açıklamada son gün bugün olan başvuru yapılırken dilekçeye ek olarak verilecek belgeler şöyle sıralandı.

“Gerçek ve tüzel kişilerden yazılı başvuru, işletme sahibinin kimlik kartı fotokopisi veya tüzel kişi ise onay belgesi, işyeriyle ilgili koçan veya kira sözleşmesi, bağlı olduğu belediyeden alınan 2017 yılı İşletme İzin Belgesi, Çalışma Dairesi’nden tescil belgesi, Gelir ve Vergi Dairesi’nden alınacak Vergi Güvenlik Belgesi, 2016 yılı Alkollü İçki Ruhsatı.”

 

Gazimağusa Kaymakamlığı da, 2017 yılı alkollü içki satış ruhsatlarını yenilemek isteyenlerin dilekçe ile başvuru yapması gerektiğini açıkladı.

 

Son başvurunun bugün yapılacağın belirtilen açıklamada, alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin dilekçelerine ekli olarak kimlik kartı fotokopisi, bağlı olduğu Belediye’den işletme izin belgesi, işyeri koçan fotokopisi veya kira ise Vergi Dairesi’nden onaylanmış kira sözleşmesi, eski alkollü içki satış lisansının fotokopisi, Vergi Dairesi yükümlülük belgesi ve otellerin sınıflandırma belgesi ile Gazimağusa Kaymakamlığı’na müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.

İskele’de 2017 yılı için alkollü içki ruhsatlarını yenilemek isteyenler için son gün bugün.

İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz, yazılı açıklamasında, ruhsatını yenilemek isteyenlerin dilekçe vermeleri ve dilekçeye ilaveten, eski ruhsatın fotokopisi ve belediyeden alınacak 2017 tarihli işletme izni belgesi fotokopisinin, otellerin ise ilgili yıla ait otel işletme izni ve sınıflandırma belgesi ile birlikte İskele Kaymakamlığı’na başvurmaları gerektiğini kaydetti.

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