  • BIST 2.183,60
  • Altın 933.204
  • Dolar 14.8205
  • Euro 16.336
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Alkollü içki tesiri altında kaza yaptı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Alkollü içki tesiri altında kaza yaptı

24.03.2022 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Rasaq QUDUSABİODUN                    (E-26) yönetimindeki SZ 035 plakalı salon araç ile 145 mlgr. alkollü içki tesiri altında, Fuar Alanı içerisinden Yakın Doğu Bulvarına doğru aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyredip kavşakta durmadan anayola giriş yapması sonucu, o esnada sağından gelmekte olan Sezer ÖNCÜ(E-23) yönetimindeki UA 806 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpışmanın ardından kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden SZ 035 plakalı salon araç, karşı sokağa girip yolun sağında park halinde bulunan iki farklı araca daha çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Sezer ÖNCÜ kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sol kaval kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. SZ 035 plakalı araç sürücüsü                       Rasaq QUDUSABİODUN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamu-Sen: Haydi sokağa25 Mart 2022 Cuma 11:48
  • Eylem ve grevler kapıda!25 Mart 2022 Cuma 11:44
  • Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Festivalciler Derneği yönetim kurulu üyelerini kabul etti25 Mart 2022 Cuma 11:34
  • Belediyelerde örgütlü sendikalar bugün saat 16:00'da içişleri bakanlığına çağrıldı25 Mart 2022 Cuma 10:55
  • Bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatine!25 Mart 2022 Cuma 10:47
  • CTP Parti Meclisi: Yerel seçimler tarihinde ve mevcut belediye sayısı ile yapılsın25 Mart 2022 Cuma 10:24
  • YKP: Yerel seçimler ertelenemez!25 Mart 2022 Cuma 10:16
  • Taner Ulutaş'tan Taşlamalar25 Mart 2022 Cuma 09:43
  • Hava bugün nasıl olacak?25 Mart 2022 Cuma 09:40
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 25 Mart 202225 Mart 2022 Cuma 09:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti