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Alkollü kişi arkadaşının burnunu kırdı

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Alkollü kişi arkadaşının burnunu kırdı
Alkollü kişi arkadaşının burnunu kırdı

Bafra’da dün S.K.(E-45), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, aralarında çıkan tartışma sonucunda arkadaşı  E.Ş.’yi .(K-50) ciddi şekilde darp ederek, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Adı edilen tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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