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Alkollü mama skandalı: 5 hemşire de teminatla serbest!

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‘Alkollü mama skandalı’ kapsamında tutuklanan 5 hemşire teminatla serbest bırakıldı. 
Alkollü mama skandalı: 5 hemşire de teminatla serbest!

‘Alkollü mama skandalı’ kapsamında tutuklanan 5 hemşire teminatla serbest bırakıldı. 

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesi’nin Yeni Doğan Bakım Ünitesi’nde bir bebeğin ölümüyle sonuçlanan ve 5 bebeğin entübe edildiği ‘alkollü mama skandalı’ kapsamında tutuklanan hemşireler Ç.Ş, A.D, G.K, K.Y. ve M.A. bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Müfettiş Hüseyin Zaifer’in mahkemede aktardığı bilgilere göre, zanlıların, M.A. tarafından su ısıtıcısına konan alkollü suyla hazırlanan mamaların servisteki bebeklere içirerek, rahatsızlanmalarına neden olduklarını kaydetti.

Zaifer, dün üç bebeğin taburcu edildiğini de anımsatarak, diğer bebeklerin tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Müfettiş Zaifer, bebeklerde kalıcı hasar oluşması durumunda ise zanlılar aleyhinde “vahim zarar” suçlaması getirileceğini söyledi.

Hüseyin Zaifer, Türkiye Cumhuriyeti Adli Tıp Kurumu’ndan temin edilecek rapor sonucunda yeni gelişmelerin olabileceğini, 70’e yakın ifade alındığını, zanlılara disiplin soruşturması başlatıldığını ve görevden uzaklaştırıldıklarını kaydetti.

Polis, üç zanlının tahkikata etki edebilecekleri bir durum kalmadığını da belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, teminat talep edilen Ç.Ş, G.K. ve K.Y’nin can güvenlikleriyle ilgili bir durum olup olmadığını sordu, Zaifer, bilgilerine bu yönde şikayet gelmediğini aktardı.

Mahkeme, Ç.Ş, G.K. ve K.Y’nin haftada 3 gün ispati vücutta bulunması, kişi başı 200 bin TL nakit teminat yatırması, 3 kefil birer milyon TL kefalet senedi imzalanması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

DİĞER İKİ ZANLI DA TEMİNATLA SERBEST! 

Ç.Ş, G.K. ve K.Y’nin teminata bağlanmasının ardından A.D. ile M.A da teminatla serbest bırakıldı.

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