  • BIST 10218.58
  • Altın 2444.587
  • Dolar 32.193
  • Euro 34.7877
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Alkollü müşteri güvenlik görevlilerini bıçakladı, 1'i ağır yaralı!

» »
Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs, Ağır Yaralama, Vahim Zarar, Yaralama, Ciddi Darp, Darp, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Sarhoşluk” suçlarından tutuklanan zanlı E.K. mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Alkollü müşteri güvenlik görevlilerini bıçakladı, 1'i ağır yaralı!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı.

Turgal huzurda bulunan zanlının 11 Mayıs 2024 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Surlariçi’nde bulunan Berlin Bar önünde kendisini dışarıya çıkardıkları gerekçesiyle, nefesinde 183 promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu toplam uzunluğu 15 cm ve ağız uzunluğu 6 cm olan siyah saplı bıçağı sağ eli ile konu eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan K.P’nin sol göğüs kafesi kısmına sokup göğüs kafesini delerek 2 cm genişliğinde kesi oluşturup taammüden adam öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

Polis zanlının ayrıca olayın akabinde yine ayni yerde görevli Y.U’nun sol omuzuna doğru sallayıp 7 cm genişliğinde ve 2 cm derinliğinde kesik oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının olay yerine gelen polis ekipleri tarafında tutuklandığını olayda kullandığı bıçağın emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında alınması gereken birçok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan zanlının ilk etapda soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1 Kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 6 tutuklu!11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:23
  • Ders materyali olarak kullanılmak üzere Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’ya hediye11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:41
  • Hukuk Komitesi taşınmaz mallarla ilgili değişiklik tasarısını görüşüyor11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:20
  • Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda bu pazar motosiklet drag yarışı yapılacak11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:18
  • Çarşamba gününe kadar yağmur bekleniyor11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:16
  • Karada ve denizde ‘fırtınamsı rüzgar’ uyarısı11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:14
  • Nane ve kırmızı marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi10 Mayıs 2024 Cuma 16:57
  • Girne’de yasadışı sanal bahis operasyonu: Uyuşturucu ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı!10 Mayıs 2024 Cuma 16:10
  • Cezaevindeki grev kaldırıldı10 Mayıs 2024 Cuma 15:52
  • Hava, çarşamba gününe kadar yağmurlu olacak...10 Mayıs 2024 Cuma 15:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti