Alkollü müşteri güvenlik görevlilerini bıçakladı, 1'i ağır yaralı!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı.

Turgal huzurda bulunan zanlının 11 Mayıs 2024 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Surlariçi’nde bulunan Berlin Bar önünde kendisini dışarıya çıkardıkları gerekçesiyle, nefesinde 183 promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu toplam uzunluğu 15 cm ve ağız uzunluğu 6 cm olan siyah saplı bıçağı sağ eli ile konu eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan K.P’nin sol göğüs kafesi kısmına sokup göğüs kafesini delerek 2 cm genişliğinde kesi oluşturup taammüden adam öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

Polis zanlının ayrıca olayın akabinde yine ayni yerde görevli Y.U’nun sol omuzuna doğru sallayıp 7 cm genişliğinde ve 2 cm derinliğinde kesik oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının olay yerine gelen polis ekipleri tarafında tutuklandığını olayda kullandığı bıçağın emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında alınması gereken birçok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan zanlının ilk etapda soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi