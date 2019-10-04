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Alkollü şahıs, kendisini sokan yılanı ısırarak öldürdü

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Akılalmaz olay! Alkollü şahıs, kendisini sokan yılanı ısırarak öldürdü
Alkollü şahıs, kendisini sokan yılanı ısırarak öldürdü

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde alkollü bir şahıs, kendisini sokan yılanı ısırarak öldürdü. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun kritik olduğu belirtildi.

Hindistan'da, Raj Kumar isimli şahıs evine giren yılan tarafından ısırıldı. Alkollü olduğu belirtilen şahıs da kendisini sokan yılanı ısırarak öldürdü. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun kritik olduğu belirtilirken doktoru, "Yılan tarafından ısırıldığı için gelen oluyordu ancak daha önce kimse bir yılanı ısırıp buraya gelmemişti" dedi.

İlginç olay Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşandı. Raj Kumar isimli kişi, evde dinlenirken bir yılanın saldırısına uğradı. Yılana karşılık veren Kumar, hayvanı ısırarak öldürdü.

"YILANI ISIRDI VE ÇİĞNEYEREK PARÇALARA AYIRDI"

Independent gazetesinde yer alan habere göre; Olayı anlatan Raj Kumar'ın babası Babu Ram, "Bir yılan onu ısırdı. Oğlum da onu ısırdı ve çiğneyerek parçalara ayırdı" ifadesini kullandı. Ram, oğlunun olay sırasında alkollü olduğunu sözlerine ekledi.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Hastaneye kaldırılan Kumar'ın durumunun kritik olduğu bildirildi. Kumar'ın doktoru NP Singh, "Yılan tarafından ısırıldığı için gelen oluyordu ancak daha önce kimse bir yılanı ısırıp buraya gelmemişti" dedi.

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