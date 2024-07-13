Alkollü şekilde otelde taşkınlık çıkardı, tutuklandı!

13.07.2024 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, A.S.(E-44) 323 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, Girne’de faaliyet gösteren bir otel içerisine girerek yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp, hotelin resepsiyon bölümünde kanunsuz olarak elinde tutmakta olduğu bıçağı korkutmak maksadıyla gelişigüzel etrafa salladıktan sonra, bir otel odasının kapısına ve ahşap masaya ayakları ile kasten vurup kırmak suretiyle hasara uğratmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.