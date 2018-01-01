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Alkollü sürücü 2 yayaya çarptı

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Alkollü sürücü 2 yayaya çarptı
Kaza sonucu ağır yaralanan her iki yaya şahıs, Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırdığı sırada yolda yaşamlarını yitirmişlerdir.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bu sabah saat 02:30 sıralarında, Girne – Güzelyurt Anayolu 8-9 km’leri arasında Adnan Tokmak (E-32), yönetimindeki DZ 512 plakalı araç ile Girne istikametine doğru 212 promil alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyrettiği sırada, Merit Otel kavşağına yaklaştığı sırada, o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan kimlikleri henüz tespit edilemeyen, yaşları 30-40 arasında biri erkek biri bayan olmak üzere iki şahsa çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır yaralanan her iki yaya şahıs, Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırdığı sırada yolda yaşamlarını yitirmişlerdir. Araç sürücüsü Adnan TOKMAK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

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