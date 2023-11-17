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Alkollü sürücü bisikletlilere çarptı... "Neye çarptığımı görmedim"

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Lefkoşa - Girne anayolunda iki bisiklet sürücüsüne çarparak, yaralanmalarına neden olan İ.O.A yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Alkollü sürücü bisikletlilere çarptı... "Neye çarptığımı görmedim"

Polis memuru Hüseyin Yapıcı mahkemede olguları aktardı.  

Polis, 13 Kasım 2023 tarihinde  06.30 - 06.50 saatleri arasında, Lefkoşa - Girne ana yolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, kimliği meçhul sürücünün yönetimindeki meçhul plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada güney istikametine doğru seyretmekte olan 36 yaşındaki Berkal Volkan ve 46 yaşındaki Nurettin Ulvi’nin kullanımlarındaki bisikletlerin arka kısmına, muhtemelen aracının sol ön kısmı ile çarptıktan sonra durmayıp, kaza yerinde isim ve adres vermeden ayrıldığını bildirdi.

Polis, kazada yaralanan Nurettin Ulvi’nin acil serviste, Berkal Volkan’ın ise yoğun bakıma kaldırıldığını belirtti. 

Polis, yapılan soruşturma sonucu kazaya neden olan sürücünün VM 220 plakalı aracı kullanan 28 yaşındaki İ.O.A olduğunun belirlendiğini, zanlının evinde tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığı saat olan 12. 30’da alkol testi yapıldığını, zanlının 195 promil alkollü çıktığını söyledi.

Polis, zanlının kazalı aracı bir arkadaşıyla birlikte Lefkoşa’da adını bilmediği bir tamirciye bıraktığını söylediğini aktardı.  Polis, Nurettin Ulvi’nin omurunda kırık olduğunu ancak taburcu edildiğini söyledi.

 Polis memuru, Volkan’ın ise yoğun bakımdan çıkarıldığını ancak başına aldığı darbeden dolayı durumunun halen kritik olduğunu, doktorun her an yoğun bakıma tekrar alınabileceğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının ifadesinde kaza anında yanında yolcu olarak bulunan iki kişi olduğunu, kazadan önce bir barda olduğunu söylediğini, ayrıca neye çarptığını görmediğini öne sürdüğünü açıkladı. Polis, zanlının yanındaki şahısların tespit edilerek, ifadelerinin alınacağını, gittikleri eğlence mekanının kamera görüntülerinin temin edilerek, inceleneceğini söyledi.
Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

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