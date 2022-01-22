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Alkollü Sürücü Can Aldı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Alkollü Sürücü Can Aldı

Gemikonağı – Güzelyurt Anayolu üzerinde, 21 yaşındaki Muhammet Ünsal Yılmaz  yönetimindeki EK 230 plakalı araç ile 175 mlgr alkollü içki tesiri altında çarptığı 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Umair Ahmad olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis Basın subaylığından yapılan açıklamada, 21.01.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gemikonağı – Güzelyurt Anayolu üzerinde, Muhammet Ünsal Yılmaz (E-21), 175 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EK 230 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Cengizköy’de dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Umair Ahmad yönetimindeki NZ 672 plakalı motosiklet ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Umair Ahmad olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

 

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