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Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı

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Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı
Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam, saat 20:15 sıralarında, Gönyeli’de Yakamoz Sokak üzerinde, SJ 762 plakalı araç ile 177 mg alkollü içki tesiri altında doğu istikametine doğru seyreden G.E.(E-35), seyrettiği yolun sonunda bulunan Atatürk Caddesi yol kavşağına geldiğinde dikkatsizce sağ şeritte geçtiği sırada o esnada Atatürk Caddesi üzerinden Yakamoz Sokağa dönüşe geçen Şükrü BAYSALOĞLU (E-34) yönetimindeki GE 999 plakalı araca çarpıp kaza mahallinde ayrılarak yoluna devam ettikten sonra, Ortaköy’de Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesinde üzerinde, kırmızı ışık yandığı için durmakta olan Erdin ÇAMLIBEL(E-38) yönetimindeki GZ 434 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

İkinci kazanın olduğu yerde de durmayıp ayrılarak yoluna devam eden SJ 762 plakalı araç sürücüsü Ortaköy’de 4. Sokağa dönüşe geçtiği esnada yol kenarında park halinde bulunan iki ayrı araca daha çarparak durmuştur.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan SJ 762 plakalı araç sürücüsü G.E, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin arından taburcu olmuştur.

Kaza sonrasın G.E’nin kullanımına bulunan SJ 762 plakalı araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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