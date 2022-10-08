Alkollü sürücü dehşet saçtı..Yaralılar var...

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah , saat 04:00 sıralarında, Girne-Lefkoşa anayolu 3-4 km’leri arasında, çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde, yönetimindeki JE 745 plakalı salon araç ile % 179 Mlgr alkollü içki tesiri altında güney istikametine seyreden Sılas MAZURU (E-25), seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi kampusu hizalarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yol çizgisi yenileme çalışması yapan araçlara güvenlik amacı ile sağ şerit içerisinde güney istikametine doğru seyreden Reyhan UZUN (E-39) yönetimindeki 35 APJ 182 plakalı kamyonet aracın arka kısmına çarpmıştır.

Çarpmaya müteakip kontrolsüzce savrulan JE 745 plakalı araç yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp durmuştur.

Kazaya müteakip yine sağ şerit içerisinde yönetimindeki PL 857 plakalı salon araç ile ayni istikamete doğru seyredeen seyreden Barış TİLKİ, kaza yapıp sağ şerit içerisinde durmakta olan 35 APJ 182 plakalı araca çarpmamak için dikkatsizce sol şeride geçmeye çalıştığı sırada, o esnada sol şerit içerisinde ayni istikamete seyreden Süleyman ŞENSOY (E-68) yönetimindeki TJY 404 plakalı taksi aracın sağ arka kısmına çarpmıştır.

Çarpmaya müteakip kontrolsüzce savrulan PL 857 plakalı araç da, kaza sonrası sağ şerit içerisinde durmakta olan 35 APJ 182 plaklaı araca çarpıp durmuştur. Çarpışmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan TJY 404 plakalı araç da sol banket içerisinde durmakta olan Orçun ÖZÜORÇUN yönetimindeki SU 214 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan JE 745 plakalı araç sürücüsü Sılas MAZURU, yanında yolcu olarak bulunan Marsha DANRE (E-24), Trish MANYONGA (E-24) ve PL 857 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Öykü BALIKÇIOĞLU (K44) ambulans ile kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir