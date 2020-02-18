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Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı

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Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı
Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı

Bugün saat 00:50 sıralarında Girne-Alsancak çevre Anayolu 3-4’üncü kilometreleri arasında Girne istikametine doğru 182 mlg alkollü içki tesiri altında seyreden Girne’de sakin Ramazan Furkan ÜÇGÜN (E-32) yönetimindeki ZPL 138 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu Girne Amerikan Üniversitesi çemberine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak yolun kuzey kısmında bulunan bordür taşlarına çarpıp sol yan kısmı üzerinde önü güney istikametine bakar şekilde durmuştur.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan olmadı.

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