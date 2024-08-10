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Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 2 yaralı, 1 tutuklu

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Gazimağusa-İskele ana yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 2 yaralı, 1 tutuklu

Gazimağusa-İskele ana yolu üzerinde saat 02.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı, bir kişi de tutuklandı. 

Polisten verilen bilgiye göre, Joseph Chinedu Udekalu (E-27) 177 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MD 475 plakalı araç ile, güney istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çember üzerine çıkıp, tekrar kontrolsüz bir şekilde yoluna devam edip tekrardan yola giriş yaptıktan sonra yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına ardından ışıklı reklam panosuna çarpıp kontrolsüzce savrulup yağmur suyu drenaj çukuru içerisine düştü.

Kaza sonucu yaralanan  MD 475 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zainab Kukel Omo Adenekan (K-27) ve Precious Ejeh Omaneko (K-28) kaldırıldıkları Yeniboğaziçi - Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Joseph Chinedu Udekalu tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

 

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