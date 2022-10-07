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Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, toprak sete çaparak durabildi

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Hamitköy'de dün 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında alkollü araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek toprak sete çarparak durabildi.
Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, toprak sete çaparak durabildi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün 23.00 sıralarında Hamitköy Anıttepe Caddesi'nde SH 817 plakalı aracıyla seyreden 23 yaşındaki Fatih Mehmet Kuru yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kuru’nun aracı toprak sete çaparak durabildi. 

Araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Çağla Akargöl ile 23 yaşındaki Onur Kesmeci, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kesmeci taburcu olurken, Çağla Akargöl belde kırık şüphesiyle müşahede altına alındı.

Sürücü Kuru’nun aracı 98 miligram alkol tesiri altında kullandığı da tespit edildi.

Polisin soruşturması sürüyor.

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