Alkollü Sürücü Gazimağusa-Karpaz Yolunda Kaza Yaptı

23 Aralık 2024 tarihinde saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 13-14. kilometreleri arasında meydana gelen kazada, 25 yaşındaki İbrahim Kara, 61 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki MV 076 plakalı salon araç ile Mücahitler Çemberi’nden Granel Çemberi istikametine doğru seyrederken, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Araç, yolun sağ şeridine geçerek orta refüjdeki beton bariyere çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde savrulup yolun solundaki çelik bariyerlere de çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, araçta maddi hasar oluştu.
Alkollü araç kullanımı ve trafik kazası yapma suçlarından dolayı sürücü İbrahim Kara tutuklanarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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