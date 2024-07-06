Alkollü sürücü gece yarısı kaza yaptı

06.07.2024 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Lefkoşa’da Kuzey Çevre üzerinde, Tolga AYDIN (E-30) 177 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EN 195 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Sanayi Çemberini 2-3 kilometre geçtikten sonra, önündeki aracı solundan geçip dikkatsizce sağ şerite geçmeye çalışması sonucu, o esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Mahmut ŞAHİN (E-38) yönetimindeki UG 558 plakalı aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle EN 195 plakalı araç kontrolsüzce yolun sağına geçmiş ve orta refüjdeki beton bariyere de çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

EN 195 plakalı araç sürücüsü Tolga AYDIN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.