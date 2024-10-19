Alkollü Sürücü Geri Geri Seyrederek Kaza Yaptı

19 Ekim 2024 tarihinde, saat 00:30 civarında Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde 47 yaşındaki Yücel Sabırlı, 108 miligram alkollü içki etkisi altında PE 395 plakalı aracıyla batı istikametine doğru seyrediyordu. Serhatköy–Akçay kavşağını geçtikten sonra, kavşağa dönmeyi unuttuğu için dikkatsizce anayol üzerinde geri geri gitmeye başladı. Bu sırada gerisinde seyreden 23 yaşındaki Süleyman Göral’ın kullandığı NA 452 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Kazanın ardından herhangi bir yaralanma olmadı. Ancak Yücel Sabırlı, alkollü araç kullanmak ve tehlikeli manevra yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.