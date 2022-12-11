Alkollü Sürücü Hakimiyetini Kaybedip Bahçeye Daldı!

Girne'de sabaha karşı 3.10 sıralarında Şehit Dursun Özsaraç Sokak'ta meydana gelen kaza korkuttu.

Alkollü olduğu iddia edilen şahıs aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre: 11.12.2022 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Girne’de Şehit Dursun Özsaraç Sokak üzerinde, Azeez Tımıleyın ADEWUYI (E-31), 235 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada yönetimindeki SR 987 plakalı araç kuzey ile istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak bir ikametgahın bahçe demir korkuluklarına çarpıp yoluna devam ederek bahçe içerisinde bulunan mandalina ağacına çarptıktan sonra ikametgahın duvarına çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Azeez Tımıleyın ADEWUYI kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin arından taburcu olmuştur. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BRT Girne Muhabiri Özlem Tüylüoğlu yaşananları sosyal medya hesabından böyle paylaştı

Ne yazık ki bu ülkede başımıza ne geleceğini bilmeden kelle koltukta yaşamak durumundayız...Sabaha karşı 3.10 sıralarında Girne Şehit Dursun Òzsaraç Sokak gibi merkezi bir noktada,sokak arasında aşırı hızla araç kullanan alkollü sürücü (kullandığı sadece alkol mü bilemiyoruz) ,ailemin yaşadığı evin bahçesine daldı....Dev gibi mobese kamerasının yanindan gecerek,önce bahçe demirlerini yerle bir etti,45 yıllık mandalin ağacıni yerinden söktü son olarak pakistan.geceleri agacini da kökünden sökerek evin duvarina çarparak durdu..Gece 03.00 evinizde uyuyorsunuzve bomba patlamasını andıran bir sesle uyanıyorsunuz....Süprizzz bahçenizde bir araba var,hatta evinizin duvarına kadar gelmiş,dayanmış....Böyle macera dolu bir ülkede yaşıyoruz çok şükür...Gelen giriyor,altına en hızlısı en lüksünden bir araba çekiyor,gece eglencelerinde alkol, uyuşturucu,sonra bir.ölüm.makinesi gibi direksiyon başına geçip yollara çkıyorlar.Ölüyorlar,öldürüyorlar.... Büyük bir şans eseri can kaybı olmadı ..Geriye yıkık bahçe demirleri,tarumar olmuş bir bahçe ,yerle bir olmuş iki ağaç ve arabanın vurduğu bir ev duvarı,hafızalarımzda da bol alkolün etkisiyle etrafına şaşkınlıkla bakınan Afrikalı kardeşlerimizin halleri kaldı...Buna da şükür deyip hayatımıza devam edeceğiz...Başka bir alternatifimiz var mı?