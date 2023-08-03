Alkollü sürücü karşı şeritten gelen araca çarptı

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. Alkollü sürücü kaza yaptı, kaza sonucu yaralanan olmadı...

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.08.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Aleksandr PETRUNYA (E-41) 252 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LY 272 plakalı çift kabin araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun solunu muhafaza etmeyip yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Sultan ATAY (E-35) yönetimindeki KU 777 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

LY 272 plakalı araç sürücüsü Aleksandr PETRUNYA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.