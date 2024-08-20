Alkollü sürücü kaza yapıp kaçtı

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

19.08.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, kimliği meçhul sürücü yönetimindeki meçhul plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan M.B (K-47) yönetimindeki KP 288 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptıktan sonra, kaza yerinde durmayıp ayrılmıştır.

lü içki tesiri altında olduğu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmazken, soruşturma devam etmektedir.alkolYürütülen ileri soruşturma kapsamında, kaza yerinde durmayıp ayrılan kazaya methaldar sürücünün S.Ş (K-26), kullanımındaki aracın ise KK 140 plakalı salon araç olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araç sürücüsü S.Ş’in 171 miligram