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Alkollü sürücü kaza yaptı! 1 Kişi Yaralandı

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Yenierenköy bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı...
Alkollü sürücü kaza yaptı! 1 Kişi Yaralandı

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

07.05.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Yenierenköy Halk Plajı Anayolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, Onur MİLLİ (E-33) 220 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JM 019 salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve bir bahçeyi çevreleyen tellere çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Onur MİLLİ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip, taburcu edildikten sonra tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

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