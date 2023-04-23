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Alkollü Sürücü Kaza Yaptı! 14 Yaşındaki Arda Ağır Yaralı!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Alkollü Sürücü Kaza Yaptı! 14 Yaşındaki Arda Ağır Yaralı!

23.04.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde plakası meçhul araç sürücüsü, dikkatsiz bir şekilde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi yol kavşağını geçip yolun sağında bulunan Turgay Ersalıcı Oto Galeri önlerine geldiğinde, o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmekte olan Sabit Arda YANGIN (E-14)’a çarpıp olay yerinden kaçmıştır.

            Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Sabit Arda YANGIN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

            Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu kazaya methaldar aracın plakasının JM 843 plaklı araç, sürücüsünün ise Süleyman ŞENGÖNÜLLER (E-30) olduğu tespit edilmiş ve söz konusu şahıs Ercan Havalimanından yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Adı edilenin yapılan alkol testinde, kaza esnasında 179 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

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