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Alkollü Sürücü Kaza Yaptı! 2 Yaralı

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Lefkoşa’da Yenişehir trafik ışıklarında dün gece saat 23.00 sıralarında alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Alkollü Sürücü Kaza Yaptı! 2 Yaralı

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza Lefkoşa’da Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Cadde boyunca çift şeritli yolda soldan ikinci şeritte DN 444 plakalı jeep aracıyla batıya seyreden ve 83 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Christian Feller (E-60),  Yenişehir trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayarak yoluna düz devam etti.

DN 444 plakalı araç, o sırada sağından Şht. Ecvet Yusuf Caddesi boyunca güneye doğru seyreden ve trafik ışıklarına geldiğinde tarafında yeşil ışık yandığı için düz yoluna devam eden Fülya Sindir (K-46) yönetimindeki KE 948 plakalı salon aracın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan KE 948 plakalı araç sürücüsü Fulya Sindir ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Serpil Sindir (K-62) kaza yerine gelen ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki yaralı hastanede müşahede altına alındı.

Alkollü olduğu belirlenen DN 444 plakalı araç sürücüsü Christian Feller ise tutuklandı.

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