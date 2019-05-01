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Alkollü sürücü kaza yaptı! 2 yaralı var!

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Alkollü sürücü kaza yaptı! 2 yaralı var!
Alkollü sürücü kaza yaptı! 2 yaralı var!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgi şöyle: “01.05.2019 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Cihangir’de Barış Sokak üzerinde HL 980 plakalı salon aracı doğu istikametine doğru 126 Mlg alkol tesiri altında kullanan Cihangir’de sakin Adnan Kaya (E-25) seyretmekte olduğu yolun sonunda bulunan Yenikent Caddesi yol kavşağına geldiğinde, anayoldan gelen araçlara öncellik hakkı vermeden dikkatsizce caddeye giriş yaptığı sırada o esnada Yenikent Caddesi üzerinde  kuzey istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Iram Shahzad (E-26) yönetimindeki PM 664 plakalı salon aracın sol ön kısmına aracının ön kısmı ile çarpmıştır.

Çarpmanın etkisi ile öne doğru savrulan HL 980 plakalı araç, yolun solunda park halinde bulunan RG 308 plakalı araca ön kısmı ile çarpmıştır.

Kaza sonucu iki aracın sürücüsü de hafif bir şekilde yaralanarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste ilk yardım tedavisine müteakip aynı serviste müşahede altına alınmıştır.”

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