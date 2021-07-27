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Alkollü sürücü kaza yaptı

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Kazada KE 888 plakalı araç sürüsücü Erbil AYDINOVA ve konu araçta yolcu olarak bulunan Mehmet GEZİCİ’nin tedavileri halen Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 
Alkollü sürücü kaza yaptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 23:35 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu 6-7.nci kilometreleri arasında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Erbil AYDINOVA(E-24) yönetimindeki KE 888 plakalı araç ile anayolda doğu istikametinden batı istikametine doğru nefesinde %135 miligram alkollü içki tesiri altında aşırı sürat ve dikkatsizce sağ şeritten sol şerite geçmeye çalıştığı esnada Maurice N.KARABARANGA(E-25) yönetimindeki ZNK 286 plakalı salon aracın sağ yan kısmına aracının sol yan kısmı ile çarpmıştır.

Çarpışmanın etkisiyle ZNK 286 plakalı araç yolun solunda önü batı istikametine bakar şekilde durmuş olup KE 888 plakalı araç kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye devam ederek Zet Karting önlerinde yolun solunda bulunan kavşağın bordür taşlarına aracının ön kısmı ile çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde refüj üzerinde ileri doğru savrulan araç diğer refüje aracının önü ile çarpmış ve yine duramayarak refüj üzerinden uçarak 2 takla atmış ve yolun sağında bulunan tarla içerisinde önü kuzey istikametine bakar bir şekilde tekerlekleri üzerinde durmuştur.

Kazada KE 888 plakalı araç sürüsücü Erbil AYDINOVA ve konu araçta yolcu olarak bulunan Mehmet GEZİCİ’nin tedavileri halen Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

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