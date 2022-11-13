Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 13.11.2022 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Lefkoşa’da Atatürk caddesi üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde nefesinde %87 mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki FT 966 plakalı aracı batı istikametine doğru seyreden Mağusa’da sakin Sıla DOĞAN (K-24) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Yenişehir ışıklarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu orta refüj üzerinde bulunan trafik yön levhasına aracının ön kısmı ile çarpıp kontrolsüzce ilerleyerek yine orta refüj içerisinde bulunan trafik ışığına aracının ön kısmı ile çarpıp durmuştur.
Kaza sonucu yaralanan olmadı
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