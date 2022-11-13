  • BIST 4.455,53
  • Altın 1053.957
  • Dolar 18.5328
  • Euro 19.1966
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 13.11.2022 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Lefkoşa’da Atatürk caddesi üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde nefesinde %87 mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki FT 966 plakalı aracı batı istikametine doğru seyreden Mağusa’da sakin Sıla DOĞAN (K-24) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Yenişehir ışıklarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu orta refüj üzerinde bulunan trafik yön levhasına aracının ön kısmı ile çarpıp kontrolsüzce ilerleyerek yine orta refüj içerisinde bulunan trafik ışığına aracının ön kısmı ile çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan olmadı

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üstel: AB Komisyonu Kıbrıs konusuyla ilgili söz söyleme hakkına sahip en son yerdir13 Kasım 2022 Pazar 09:41
  • Vladimir Norov: KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak tanınması söz konusu değil13 Kasım 2022 Pazar 09:38
  • 16 yaşında kız çocuğu aranıyor13 Kasım 2022 Pazar 09:26
  • Tatar'dan AB'ye ayar..“Kendi temel ilkelerinden uzaklaşan AB’nin Kıbrıs konusundaki yanlı tutumu bir kere daha gözler önüne serilmiştir”12 Kasım 2022 Cumartesi 21:40
  • Altuğra: “AB, Kıbrıs meselesine Rum-Yunan gözlüğünden baktığını bir kez daha gösterdi”12 Kasım 2022 Cumartesi 21:01
  • İçişleri Bakanı Öztürkler'den açıklama!12 Kasım 2022 Cumartesi 20:54
  • Başbakan Üstel'den açıklama!12 Kasım 2022 Cumartesi 20:52
  • Ataoğlu: Avrupa Komisyonu’nun ve Güney Kıbrıs’ın açıklamaları beyhude bir gayrettir!12 Kasım 2022 Cumartesi 19:10
  • Eylemde "İŞGALE SON" sloganları atılıyor12 Kasım 2022 Cumartesi 17:54
  • Arıklı: Çarşı TDT'ye de karşı12 Kasım 2022 Cumartesi 17:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti