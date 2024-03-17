Alkollü sürücü kaza yaptı

16.03.2024 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Gemikonağı’nda Şht. Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Bruno NDENZI (E-25) 150 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HT 780 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkmış ve o esnada yol kenarında park halinde bulunan 34 NG 6436 plakalı aracının sol arka kısmına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. HT 780 plakalı araç sürücüsü Bruno NDENZI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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