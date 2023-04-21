Alkollü sürücü kaza yaptı, yaralılar var

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde kaza haberi geldi. Lefkoşa Girne Anayolu’nda aşırı sürat nedeniyle bir araç kaza yaptı, 3 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sabaha karşı saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa Girne Anayolu 13-14 kilometrelerinde Lefkoşa istikametine doğru 104 ml gr alkollü içki tesiri altında seyreden Lefkoşa’da sakin Mutaz Mahmoud ABU DALVO (E-24) yönetimindeki ZUR 104 plakalı Suzuki marka salon araç sürücüsünün aşırı surat ve dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak çelik bariyerlerin başlangıç kısmına çarptıktan sonra bir takla atarak önü kuzey istikametine bakar şekilde tekerleri üzerinde durdu.
Kaza sonucu araç sürücüsü Mutaz Mahmoud ABU DALVO ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Laıth Qasem Ahmad HAJYAH (E-23) ve Mustafa Amın Mustafa SHAMOUT (E-25) Lefkoşa devlet hastanesinde müşahede altına alındılar.
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