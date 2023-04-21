  • BIST 5.012,34
  • Altın 1238.222
  • Dolar 19.4002
  • Euro 21.2263
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Alkollü sürücü kaza yaptı, yaralılar var

» »
Ramazan Bayramı’nın ilk gününde kaza haberi geldi. Lefkoşa Girne Anayolu’nda aşırı sürat nedeniyle bir araç kaza yaptı, 3 kişi yaralandı.
Alkollü sürücü kaza yaptı, yaralılar var

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde kaza haberi geldi. Lefkoşa Girne Anayolu’nda aşırı sürat nedeniyle bir araç kaza yaptı, 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sabaha karşı saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa Girne Anayolu 13-14 kilometrelerinde Lefkoşa istikametine doğru 104 ml gr alkollü içki tesiri altında seyreden Lefkoşa’da sakin Mutaz Mahmoud ABU DALVO (E-24) yönetimindeki ZUR 104 plakalı Suzuki marka salon araç sürücüsünün aşırı surat ve dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak çelik bariyerlerin başlangıç kısmına çarptıktan sonra bir takla atarak önü kuzey istikametine bakar şekilde tekerleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu araç sürücüsü Mutaz Mahmoud ABU DALVO ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Laıth Qasem Ahmad HAJYAH (E-23) ve Mustafa Amın Mustafa SHAMOUT (E-25) Lefkoşa devlet hastanesinde müşahede altına alındılar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Asgari ücretle çalışan Yorgo, Ali'ye göre 58 kilo daha fazla et alabiliyor..."20 Nisan 2023 Perşembe 22:31
  • Ara seçimde CTP adaylarının isimleri öne çıkmaya başladı...20 Nisan 2023 Perşembe 20:59
  • Sağlık Bakanı Altuğra, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı20 Nisan 2023 Perşembe 17:11
  • TDP’de sekreterya isimleri: Koreli, Özkunt ve Sururi20 Nisan 2023 Perşembe 16:45
  • Restorancılar Birliği’nden hükümete: Bayramda mangal yakacak mısınız?20 Nisan 2023 Perşembe 16:41
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı personeliyle bayramlaştı20 Nisan 2023 Perşembe 16:21
  • Arıklı personelle bayramlaştı20 Nisan 2023 Perşembe 16:04
  • Rum Başpiskoposu Yeorgios’tan Kıbrıs'ta silahlanma çağrısı20 Nisan 2023 Perşembe 15:55
  • Araç devir randevu portalı hizmete giriyor20 Nisan 2023 Perşembe 15:47
  • CTP Genel Başkanı Erhürman, yurttaşla bayramlaştı20 Nisan 2023 Perşembe 15:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti