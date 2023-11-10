Alkollü Sürücü Kazaları Girne ve Gazimağusa'da Yaralanmalara Yol Açtı

Alkol ve Dikkatsizlik Faciası: Girne ve Gazimağusa'da Meydana Gelen Trafik Kazalarında Tutuklamalar Gerçekleşti, Yaralılar Var

lkol ve Dikkatsizlik Kazalarında Tutuklamalar: Girne ve Gazimağusa'da Meydana Gelen Trafik Olaylarında Can Kaybı Yaşanmadı

Girne'de, İskenderun Caddesi'ndeki bir marketin araç park yerinde yaşanan olayda, Deniz ÇETİNKUNT'un (E-25) 154 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LR 499 plakalı aracıyla seyir halindeyken dikkatsizliği sonucu yaşanan çarpışmada, karşı yönden gelen Veysel EKİNCİ'nin (E-33) PY 888 plakalı aracına çarptı. Neyse ki, kaza sonucu yaralanan olmadı.

Aynı gün saat 18:30'da Gemikonağı'nda Bir Mayıs Caddesi üzerinde yaşanan başka bir kaza, alkollü sürücü Özay CANDAĞ'ın (E-57) kontrolündeki BT 476 plakalı aracının, dikkatsizce sol şeritte park halindeki GF 658 plakalı araca çarpmasıyla gerçekleşti. Bu olayda da şans eseri yaralanan olmadı, ancak CANDAĞ tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu'nda ise 10.11.2023 tarihinde yaşanan kazada, alkollü sürücü Ragıp KANATLI'nın (E-39) yönetimindeki PC 364 plakalı aracı, emniyet şeridinde arıza nedeniyle duran Sajib MİAH'ın (E-28) GL 223 plakalı aracına çarptı. Bu çarpışma sonucunda GL 223 plakalı aracın sürücüsü Ali SHER yaralanarak hastaneye kaldırıldı. KANATLI tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

Trafikte alkol ve dikkatsizlikle gerçekleşen bu olaylarda can kaybı yaşanmaması sevindirici, ancak trafik güvenliği konusundaki önlemlerin artırılması çağrısını bir kez daha gündeme getiriyor.