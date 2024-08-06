Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Boğazköy-Gönyeli ana yolunda dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, ana yolun 3-4’üncü kilometreleri arasında Oray Sitesi kavşağında, Ahmet ÇATOZLU (E-51) 129 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LH 222 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve Oray Sitesine dönüş yapmak için yavaşlayan Kamil GÜRSAN (E-52) yönetimindeki GD 425 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan GD 425 plakalı araç, o esnada önünde Oray Sitesine dönüş yapmakta olan Hüseyin SANCAR (E-71) yönetimindeki UK 562 plakalı kamyonet aracın arka kısmına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

LH 222 plakalı araç sürücüsü Ahmet ÇATOZLU aleyhinde yasal işlem başlatıldı.