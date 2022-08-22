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Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı

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Girne - Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Salih Yiğit tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vahit Bakkal olguları aktardı. Polis, 20.08.2022 tarihinde saat 05:30 raddelerinde Lefkoşa'da Lefkoşa - Girne Anayolu 0-1 kilometreleri içerisinde çift şerit yol üzerinde iki şeridi ortalar vaziyette yönetimindeki ZRD 012 plakalı kiralık  araç ile 141 mig etil alkol tesiri altında Güney istikametine doğru seyreden Güzelyurt'da sakin Salih Yiğit’in (E- 30) dikkatsizliği sonucu o esnada önünde selden birinci şerit içerinde aynı istikamete doğru seyreden Lefkoşa'da sakin Erdoğan Atagören’in (E-72) yönetimindeki BY 797 plakalı Mercedes D 250 marka salon aracın sağ arka kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptığın ıanlattı. Polis, çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan ZRD 012 plakalı araç gidişine göre sağda bulunan yolun gidiş ve gelişini ayıran beton bariyere sağ ön tekerlek kısmı ile sürter şekilde çarpmış aynı anda da kontrolsüzce doğu istikametine doğru savrulan BY 797 plakalı araç yolun solundan yoldan çıkıp yol kenarında bulunan akasya ağaçlarına ön ve sağ yan kısmı ile çarpıp önü doğu istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durduğunu belirtti.  Polis, ZRD 012 plakalı aracın ise çarpmanın etkisi ile sürüklenerek yolun solundan çıkarak önü güney istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durduğunu söyledi. Polis, kaza sonucu yaralanan BY 797 plakalı araç sürücüsü Erdoğan Atagören’in kaza mahalline gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek acil serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Nöroşirurji Servisi’nde müşahede altına alındığını, ZRD 012 plakalı araç sürücüsü Salih Yiğit’in ise suçüstü hali gereği tutuklanarak Merkez Karakolu hücrelerine yerleştirildiğini belirtti. Polis, BY 797 plakalı araç sürücüsü Erdoğan Atagören'in kaburga kemikleri kırık, ciğerde sönme ve beyin kanama riski olduğunu ayrıca hayati tehlikesi bulunduğunu söyledi. Polis, kiralık aracın Tolga Öztoycan adına kiralanırken konu aracı kullanan Güzelyurt'ta sakin Salih Yiğit'in sözleşmede ismi bulunmadığını ve sigorta kapsamı dışında olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)  

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