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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 19.45 sıralarında, Girne’de Çanakkale Sokak üzerinde, Mesut SOYEL (E-40), 195 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HV 588 plakalı salon araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan kaldırıma çıkarak bir evin bahçe duvarına ardından kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine ve trafik levhasına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

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