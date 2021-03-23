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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

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Girne'de Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü kaldırıma çıkarak önce apartmanın demir korkuluklarına ardından reklam tabelası ve elektrik direğine çarptı.
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Girne'de Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü kaldırıma çıkarak önce apartmanın demir korkuluklarına ardından reklam tabelası ve elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan olmazken 313 mg alkol etkisi altında 32 yaşındaki Şaban Hürrüstem tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bugün saat 20.55 sıralarında Girne'de Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde (Sulu Çember yanı) doğu istikametine doğru 313 mg alkollü içki tesiri altında seyreden Şaban Hürrüstem (E-32) yönetimindeki JC 221 plakalı araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu yolun kuzey kısmından çıkarak bir apartmana ait demir korkuluklara ardından reklam tabelasına ve elektrik direğine çarpmıştır
 

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