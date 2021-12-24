Alkollü Sürücü Polis Aracına Çarptı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 16.00 sıralarında, Ercan-İskele anayolunun Cihangir kavşağı yakınlarında, Serdar İÇER (E-39), yönetimindeki ZRR 089 plakalı araç ile 115 mlgr alkollü içki tesiri altında İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan tutuklu sevkiyatı yapan polis aracı ile çarpmışlardır.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan ZRR 089 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Dilara Aslan (K-30) ve Polis aracında bulunan 2 görevli Polis ile tutuklu erkek şahıs kontrol amaçlı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır.

Sağlık kontrolünden geçen polis memurları ve Dilara Aslan taburcu olurken diğer şahsın tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü Serdar İÇER tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.