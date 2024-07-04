Alkollü sürücü, polise başkasının ehliyetini verdi

04.07.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü esnasında, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü Ö.D.(E-43), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan rapor edileceği sırada, başka bir şahsın sürüş ehliyetini polise ibraz edip başkasının kimliğine büründüğü ve başka bir şahıs adına trafik cezası yazılmasını sağlayarak sahte davranışla kayıt temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.