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Alkollü Sürücü Trafik Kazasına Neden Oldu: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Alkollü Sürücü Trafik Kazasına Neden Oldu: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Alkollü Sürücü Trafik Kazasına Neden Oldu: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

13 Ekim 2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında Girne-Lefkoşa Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında, Bezhan Mukhidinov (E-25) alkollü içki etkisi altında kullandığı PMP 381 plakalı araç ile dikkatsizliği sonucu bir kazaya sebep oldu. Kaza, yolun 8-9. kilometreleri arasında, Mukhidinov’un 94 miligram alkollü içki tesiri altında Lefkoşa yönünde seyrederken, aynı istikamette ilerleyen Sibel Özdemir (K-38) yönetimindeki SC 216 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmasıyla gerçekleşti.

Çarpmanın etkisiyle Sibel Özdemir’in kullandığı araç yoldan çıkarak takla attı ve tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucunda araç sürücüsü Sibel Özdemir ve araçta bulunan yolcu Deniz Özdemir (K-36) yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar ve müşahede altına alındılar.

PMP 381 plakalı araç sürücüsü Bezhan Mukhidinov, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

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