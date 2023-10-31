Alkollü Sürücü Yaya Çarptı: Yaralı Yaya ve Tutuklanan Sürücü!

Alkol Etkisiyle Kaza Yapan Sürücü, Yayaya Çarptı: Yaralı Yaya ve Tutuklanan Sürücü!
Türkmenköy’de, 31 Ekim 2023 tarihinde saat 00:05 sıralarında, Huzur Sokak üzerinde yaşanan acı bir olayda, Mustafa ÖZFADIL (E-61) isimli sürücü, 153 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DV 592 plakalı aracı kullanırken dikkatsizliği sonucu, aynı sokakta kuzey istikametine doğru yürüyen Bayram İMAMOĞLU (E-72) isimli yayaya çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Bayram İMAMOĞLU, sağ kalça kemiğindeki kırık nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sürücü Mustafa ÖZFADIL ise tutuklandı ve soruşturma devam etmektedir.
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