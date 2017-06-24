Alkollü sürücü yayaya çarptı...

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, bu sabah (24.06.2017), saat 01:20 sıralarında, Lefkoşa’da Osmanpaşa Caddesi üzerinde F.C.T. (E-19), yönetimindeki MZ 085 plakalı araç ile batı istikametine doğru 134 miligram alkol tesiri altında dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada Dağlı Sigorta önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, o esnada yolun solunda aynı istikamete doğru yaya olarak yürümekte olan Sibel TÜRKER (K-25)’e çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır yaralanan Sibel TÜRKER kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü F.C.T. tutuklanmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.