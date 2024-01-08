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"Alkollü sürücüler geçen yıl 12 ölümlü kazaya neden oldu"

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Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, geçen yıl alkollü sürücülerin karıştığı 12 ölümlü kazaya dikkat çekerek, trafik yasalarında aşırı alkollü sürücülere caydırıcı cezalar getirilmesi gerektiğini vurguladı
"Alkollü sürücüler geçen yıl 12 ölümlü kazaya neden oldu"

Alkollü sürücülerin 2021 yılında 7 ölümlü kaza, 2022 yılında 8 ölümlü kaza ve 2023 yılında 12 ölümlü kazaya neden olduğunu belirten Avcı, “Alkollü sürüş yasaları caydırıcı olmadığından bu tür suçlar gitgide yollarda daha tehlikeli olmakta ve ölümleri artırmaktadır” dedi.

Yazılı açıklama yapan Avcı, 2022 yılında 21 ölümlü kazada 24 can kaybedilirken, 2023 yılında 43 ölümlü kaza ve 47 can kaybı olduğunu belirtti.

Son zamanlarda sürücüdeki alkol oranının alkol yasal limitinin 10 katına yaklaşarak, 489 miligrama ulaştığını, yasal olarak izin verilen alkol miktarı 50 miligram iken 425 miligram alkol tespit edilen ölümlü kaza bulunduğunu kaydeden Avcı, şehir içlerinde meydana gelen kazalarda 200-300 miligram alkol seviyelerinin çokluğunun dikkatleri çektiğini ifade etti.

Alkollü sürücünün dikkatsiz olduğundan değil, alkol tesiri altında olduğundan kaza yaptığına işaret eden Avcı, kanında alkol miktarı 50 miligram üzerinde olan sürücüde algılama, refleks, tepki verme, değerlendirme yeteneklerinde, ar duygularında azalma başladığını belirtti.

-“Alkollü sürücülere caydırıcı cezalar verilmeli”

Yol güvenliğini sağlamanın ve bilinerek işlenen suçları caydırıcı cezalarla önlemenin devletin asli görevi olduğunu söyleyen Avcı, “Alkollü sürüşlerin ivedi olarak önlenmesi için ilk adım olarak – hemen- trafik yasalarında aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalarla başlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında alkollü sürüşlerin ivedi olarak önlenmesi için trafik yasaları konusunda yetkililere önerilerde bulunan Avcı, sürücü nefesindeki alkol testinde 100 promil (kanında muadil miktar) üzerinde bulunan durumun Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasası kapsamı dışına alınması gerektiğini kaydetti.

Sürücü nefesindeki alkol testinde 100- 150 promil bulunan sürücünün ehliyetine altı ay, arabasına üç ay el konulması önerisinde bulunan Avcı, diğer önerilerini şöyle sıraladı:

“Sürücü nefesindeki alkol testinde 150 promil üstünde ise, ehliyete el konulması, beş iş günü içerisinde mahkemeye çıkarılması, mahkeme gününe kadar ehliyetine ve arabasına el konulması.

Yasal düzenleme yapılarak, sürücünün göstereceği yerde el konulan araçlara ücret karşılığı belediye tarafından kelepçe takılması.”

Yollarda alkollü sürücülere tek caydırıcı gücün Polis Genel Müdürlüğünün yaptığı denetimler olduğunu belirten Avcı, kazaları önleme görevi olan yetkili makamların, hükümetin, ilgili bakanlığın, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun bu yönde ivedi önlemler alınmasına yönelik çalışma yapmalarının canları kurtarmada etkili olacağını kaydetti.

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