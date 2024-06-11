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Alkollü sürücüler kaza yaptı: 1 yaralı

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Lefkoşa ve Girne’de Alkollü Sürücüler Trafik Kazasına Neden Oldu: Kaza Sonucu 1 Kişi Yaralandı.
Alkollü sürücüler kaza yaptı: 1 yaralı

10.06.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Emre UYSAL (E-37) 196 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KRW 765 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Yakın Doğu Bankası önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sol kısmında park halinde bulunan VM 877 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Çarpışmanın etkisiyle geriye doğru savrulan VM 877 plakalı araç, yine arkasında park halinde bulunan VZ 086 plakalı salon aracın ön kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. KRW 765 plakalı araç sürücüsü Emre UYSAL tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

11.06.2024 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de Namık Kemal Caddesi üzerinde, Doğa Nilüfer DÖRTCAN (K-23) 261 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MH 519 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun batı kısmında park halinde bulunan TRV 110 plakalı kamyon aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan MH 519 plakalı araç sürücüsü Doğa Nilüfer DÖRTCAN, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, sağ omzunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu olmasına müteakip, aleyhinde yasal  işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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